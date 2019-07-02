В Хмельницкой области задержали банду телефонных аферистов

Полицейские Хмельницкой области задержали пятерых жителей Сумской области, подозреваемых в совершении мошенничеств, связанных с обманом по телефону. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Установлено, что трое мужчин и две девушки в возрасте 20-25 лет ездили по Украине и по мошеннической схеме "ваш сын в полиции" выманивали у людей пожилого возраста средства.

Например, 92-летняя хмельничанка отдала мошенникам 15 тыс. гривен. Как рассказывает потерпевшая, к ней на стационарный телефон позвонил незнакомец и, представившись ее сыном, сказал, что попал в ДТП и ему срочно нужны деньги. Затем пришел человек, представившийся другом сына, и забрал деньги.

Другой 81-летний житель областного центра, услышав в трубку, что сын попал в отдел полиции и ему грозит уголовная ответственность, отдал злоумышленникам 10 тыс. гривен.

Как правило, один из представителей преступной группы звонил пенсионерам, а кто-то другой под видом друга или знакомого родственника, попавшего в беду, приходил к старикам домой и забирал деньги.

По фактам совершенных преступлений открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Проводится расследование.

Работники полиции также устанавливают причастность подозреваемых к подобным правонарушениям в других регионах Украины, поэтому обращаются ко всем, кто попал в аналогичную ситуацию с просьбой обратиться в ближайшее отделение полиции и сообщить об этом.

Ранее в Киеве полиция задержала мужчину, который вместе с сообщником обманул троих пенсионерок на почти полмиллиона гривен.

А в Запорожье мошенники ходили "конфисковывать имущество на нужды армии".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net