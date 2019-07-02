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07. 02. 2019

У Трампа рекордно низко упал рейтинг

Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа достиг рекордно низких 40%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Morning Consult.
 
 
По данным опроса, лишь 40% респондентов одобряют действия Трампа, в то время как 55% высказали свое недовольство президентом.
 
Кроме того, до рекордно низкого показателя упал и уровень одобрения среди демократов и респондентов, не поддерживающих ни одну из партий - 88% и 56% опрошенных соответственно не одобряют действия Трампа.
 
В 27 штатах страны противники политики Трампа составляют большинство.
 
Опрос проводился с 1 по 31 января, в нем приняли участие более 156 тысяч человек.
 
Отметим, по состоянию на конец прошлого года за Трампа были готовы проголосовать треть избирателей.
 
Рейтинг главы Белого дома упал из-за рекордного в истории США правительственного кризиса, длившегося 35 дней.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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