Парубий подписал закон о курсе Украины в НАТО и ЕС

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал принятый в четверг закон о закреплении в Конституции курса Украины на членство в Евросоюзе и НАТО. Об этом сообщает Интефакс-Украина в четверг, 7 февраля.

Спикер сообщил, что предпринимаются попытки зарегистрировать проект постановления об отмене решения Рады, которым народные депутаты окончательно утвердили конституционные изменения относительно курса на членство в ЕС и НАТО.

"Мы получили разъяснение юристов аппарата и комитета по вопросам регламента, которые дали четкую позицию по этому поводу: изменения в Конституцию рассматриваются по отдельной процедуре в отличие от других законодательных актов, и на них не распространяется норма о постановлениях, которые могут отменять их действия", – сказал Парубий.

Он добавил, что в соответствии с ч.11 ст.49 регламента Верховной Рады имеет право неотложно подписать изменения в Конституцию.

Теперь закон будет направлен на подпись президенту Украины Петру Порошенко.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на ЕС и НАТО. За проголосовали 334 народных депутата.

Позже Рада приняла обращение к НАТО и парламентам государств-членов альянса с призывом формально начать индивидуальный диалог рекомендаций и практической поддержки.

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Источник: korrespondent.net