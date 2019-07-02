В Днепре мужчину взяли в заложники и требовали почти два миллиона

В Днепре задержали участников преступной группировки, которые похитили мужчину и под пытками требовали у него почти два млн гривен. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

"В ходе совместной спецоперации 6 февраля правоохранители задержали 5 членов группировки, которые под пытками требовали у мужчины 4 млн. гривен. Операцию по задержанию подозреваемых провели сотрудники управления стратегических расследований, прокуратуры с привлечением спецподразделения КОРД", - говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчина похитили 28 января в районе ул. Батумской в Днепре. В течение суток его держали в подвале, при этом жестоко пытали и угрожали убийством. Под пытками мужчина выдал банковские карточки с пин-кодами, ключи от квартиры и у нотариуса передал права собственности на автомобиль. Затем похитители шантажом заставили родителей потерпевшего отдать 30 тысяч гривен и требовали еще 60 тысяч долларов. В это время пострадавший воспользовался возможностью и скрылся от охранника.

"Полицейские задержали всех пятерых членов преступной группы. Во время обысков у них изъяли ценные вещи, похищенные у потерпевшего, а также пистолет и автомобили, которые использовались при совершении преступления", - добавили в полиции.

По этому факту возбуждены уголовные производства по ч. 3 ст. 186 (грабеж), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), и ч. 4 ст. 189 (вымогательство).

Кроме того, организатор группы и одного из активных участников пытки задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Роль и степень вины других членов преступной группы устанавливается, отметили в ГУНП.

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Источник: korrespondent.net