Лента RSS
Подписаться на ленту
07 февраля 2019, четверг, 22:03
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,46
07. 02. 2019

В Днепре перевернулась фура с пивом

В Днепре фура, груженная бутылками с пивом, после столкновения с автомобилем Таврия и маршруткой, перевернулась на бок, сообщает Информатор в чертерг, 7 февраля.

По предварительной информации, большегруз сначала столкнулся с Таврией. Позже по пути движения он не разминулся с маршруткой. Затем фура задела Ford, который из-за столкновения "вылетел" на газон. Ниже по улице автомобиль перевернулся - и все содержимое кузова полилось по проезжей части.

В результате аварии, пострадала женщина - пассажир маршрутки. Ее доставили в больницу с подозрением на ушиб грудной клетки и перелом ребер. На место прибыли несколько карет скорой помощи.

На данный момент известно, что, вероятно, у фуры отказали тормоза. 

Ранее во Львовской области столкнулись автоцистерна и два микроавтобуса. В этой аварии погибли два человека и еще пятеро получили травмы.

А на подъезде к КПВВ Марьинка в Донецкой области столкнулись автомобили Lanos и Chevrolet.  В этой аварии погибли шесть человек и еще трое пострадали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Россия установила на своих кораблях галлюциногенное оружие. Но вот беда - боеприпасы задержали в Кабо-Верде.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.