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07. 02. 2019

Позиции ВСУ обстреляли четыре раза – штаб ООС

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток четыре раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Два раза применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Бойцы ВСУ не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в четверг, 7 февраля.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток вряг обстрелял позиции ВСУ из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи поселка Водяное.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север сепаратисты открывали огонь по позициям из автоматических гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Крымское.

Также позиции сил ООС были дважды обстреляны в районе населенного пункта Троицкое из минометов калибра 120 и 82 мм.

"Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств… Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – отметили в штабе.

Напомним, за сутки 6 февраля сепаратисты 11 раз открывали огонь. Три раза применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Бойцы ВСУ не пострадали.

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Источник: korrespondent.net

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