Позиции ВСУ обстреляли четыре раза – штаб ООС

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток четыре раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Два раза применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Бойцы ВСУ не пострадали.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в четверг, 7 февраля.
Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток вряг обстрелял позиции ВСУ из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи поселка Водяное.
В полосе действий оперативно-тактической группировки Север сепаратисты открывали огонь по позициям из автоматических гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Крымское.
Также позиции сил ООС были дважды обстреляны в районе населенного пункта Троицкое из минометов калибра 120 и 82 мм.
"Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств… Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – отметили в штабе.
Напомним, за сутки 6 февраля сепаратисты 11 раз открывали огонь. Три раза применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Бойцы ВСУ не пострадали.
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Источник: korrespondent.net
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