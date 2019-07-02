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07. 02. 2019

На Прикарпатье пассажирский поезд врезался в грузовик

Столкновение грузового автомобиля с пассажирским поездом сообщением Ворохта-Киев произошло на нерегулируемом переезде в Ивано-Франковской области на перегоне Хриплин – Братковцы.

Об этом сообщает Укрзализныця на своей странице в Facebook в четверг, 7 февраля.

"Водитель грузового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на нерегулируемый переезд прямо перед поездом №143 Ворохта – Киев, спровоцировав столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия локомотив сошел с рельсов первой колесной парой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что машинист и пассажиры поезда не пострадали, а водитель автомобиля госпитализировали с травмами.

Cмотрите фотогалерею: На Прикарпатье пассажирский поезд врезался в грузовик

Ранее в Святошинском районе Киева грузовой поезд протаранил стоящий на путях автомобиль марки Honda. Никто не пострадал.

А в Харьковской области столкнулись грузовик и пассажирский поезд сообщением Лисичанск-Ужгород. В результате аварии никто не травмировался.

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Источник: korrespondent.net

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