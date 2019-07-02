В Донецкой области загорелся электропоезд Славянск – Близнецы, сообщает пресс-служба ГСЧС в области.

Инцидент произошел днем в четверг, 7 февраля. Как сообщили спасатели. Провод контактной сети с напряжением 3500 вольт попал на крышу вагона электрички. В результате чего произошел пожар.

Пожар ликвидировали 31 человек личного состава и шесть единиц техники.

Cмотрите фотогалерею: В Славянске загорелась электричка

Ранее в Деснянском районе Киева произошел масштабный пожар на складах стройматериалов. Также сообщалось, что в результате пожара в супермаркете в Бориспольском районе Киевской области дотла сгорели 12 квартир. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net