Киев обратился к ЕСПЧ из-за отмены слушаний дела против России

Секретариат уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека направил запрос в суд с просьбой назначить в кратчайшие сроки новую дату слушаний в деле Украины против России, которые были неожиданно отменены на неопределенный срок. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на заместителя министра юстиции - уполномоченного по делам ЕСПЧ Ивана Лищину.

"В настоящее время ожидаем ответной реакции от ЕСПЧ. Министерство юстиции Украины полностью готово к проведению публичных слушаний по делу "Украина против России (Крым)" и представительству интересов государства Украина в ЕСПЧ", - сообщил замминистра.

"Как только Большая палата ЕСПЧ примет решение о новой дате слушания, мы в кратчайшие сроки сообщим об этом СМИ и общественность, и пригласим на эти слушания, как предварительно и планировали", - добавил он.

Как сообщалось, причин отмены публичных слушаний в данном деле, намеченых на 27 февраля, в ЕСПЧ не назвали.

Как известно, 27 февраля ЕСПЧ намеревался провести открытое заседание, рассмотрев вопрос о том, осуществляла ли Россия фактический контроль территории Крыма еще до "юридического оформления" аннексии решением Государственной думы РФ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net