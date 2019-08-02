В США заявили, что время для диалога с Мадуро прошло

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что время переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро прошло.

"Время для диалога с Мадуро давно прошло", − отметил Абрамс.

Он также негативно отозвался о проведенном Уругваем и Мексикой заседании контактной группы по Венесуэле. По словам Абрамса, Мадуро будет лишь затягивать переговоры и "манипулировать" ими.

Представитель США указал, что вместо того, чтобы общаться с Мадуро, все страны должны признать Хуана Гуаидо временным президентом страны.

"Мы (США) не заинтересованы в том, чтобы присоединиться к контактной группе", − заключил Абрамс.

Напомним, 23 января экс-председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США, ЕС и ряд других стран региона и мира.

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Источник: korrespondent.net