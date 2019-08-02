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08. 02. 2019

Нидерланды: РФ согласится на переговоры по MH17

Министерство иностранных дел Нидерландов выразило уверенность, что в скором времени представители России сядут за стол переговоров по вопросу крушения малайзийского Boeing 777 над Донбассом. Об в четверг, 8 февраля, сообщило агентство Reuters.

"Мы находимся в контакте с Россией по вопросам национальной подотчетности по дипломатическим каналам. Мы все больше уверены, что в ближайшее время сядем с россиянами за стол переговоров",  заявила пресс-секретарь голландского МИД.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В мае 2018 года объединенная следственная группа подвела первые итоги расследования инцидента. Согласно выводам следователей, Boeing был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском.

Минобороны РФ эти данные отрицает.

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Источник: korrespondent.net

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