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08. 02. 2019

США требуют от Турции отказаться от С-400 − СМИ

 
США не будут продавать Турции систему Patriot, если власти страны продолжат настаивать на одновременной покупке у России С-400. Об этом изданию Hurriyet Daily News заявил высокопоставленный американский чиновник.
 
По его словам, такая сделка будет противоречить закону О противодействии противникам Америки (CAATSA), в соответствии с которым под санкции могут попасть страны и компании, сотрудничающие с российскими предприятиями и организациями из санкционного списка.
 
Источник издания подчеркнул, что покупка С-400 поставит под угрозу участие Турции в программе F-35 и, вероятно, приведет к "санкциям, в соответствии с положениями CAATSA".
 
Напомним, США выступают против покупки Турцией С-400 и работают по всем направлениям, чтобы Анкара отказалась от этой идеи.
 
В декабре прошлого года стало известно, что Госдепартамент утвердил решение о продаже Турции ЗРК Patriot на сумму 3,5 миллиарда долларов в качестве альтернативы российской системе.
 
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Источник: korrespondent.net

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