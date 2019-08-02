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08. 02. 2019

Мадуро подписал обращение с требованием к Трампу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро инициировал кампанию по сбору подписей под письмом к главе США Дональду Трампу с требованием не вмешиваться в дела страны. В четверг, 7 февраля он присоединился к акции и поставил свою подпись, сообщает Интерфакс. 

Отмечается, что целью кампании является сбор не менее десяти миллионов подписей против вмешательства США в дела Венесуэлы на фоне последних событий.

Венесуэльский лидер пришел на площадь Боливара в Каракасе, где расположен один из центров по сбору подписей, в сопровождении супруги Силии Флорес.

В ходе выступления, которое транслировалось в прямом эфире Periscope, президент Венесуэлы обвинил лидера США в намерении сорвать диалог по выходу из кризиса в южноамериканской стране.

"Президент Дональд Трамп намерен сорвать инициативу диалога, предложенную Уругваем и Мексикой при помощи КАРИКОМ (Карибское сообщество) ради выработки мирного решения в пользу Венесуэлы", − подчеркнул Мадуро.

По его словам Мадуро, властям и оппозиции нужно сесть за стол переговоров ради блага Венесуэлы.

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что время переговоров с Мадуро прошло и негативно отозвался о проведенном Уругваем и Мексикой заседании контактной группы по Венесуэле. 

Как сообщал Корреспондент.net, 23 января экс-председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США, ЕС и ряд других стран региона и мира.

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Источник: korrespondent.net

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