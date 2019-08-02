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08. 02. 2019

СМИ узнали сроки вывода военных США из Сирии

 
В США установили дату окончательного вывода американских войск из Сирии. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщила газета The Wall Street Journal.
 
По информации источников издания, вооруженные силы США готовятся вывести все американские силы из Сирии к концу апреля, хотя администрация Трампа еще не придумала план защиты своих курдских партнеров от нападения, когда они уйдут.
 
Отмечается, что если Белый дом не сменит курс, военные выведут значительную часть контингента из Сирии к середине марта, а полностью завершат вывод американских войск к концу апреля.
 
Напомним, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и объявил о выводе из страны американских военных. 
 
Позже появилась информация, что США перебросили в Сирию около 600 военнослужащих. А 4 февраля Трамп заявил, что Штаты оставят часть военных на сирийской территории для защиты Израиля.

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Источник: korrespondent.net

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