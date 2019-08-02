Безос заявил, что его шантажируют личными фото

Безос отметил, что компания American Media Inc (AMI) во главе с Дэвидом Пекером угрожает опубликовать фотографии, которые он сам посылал бывшей телеведущей Лорен Санчес.
В обмен на отказ от публикации представители AMI требуют публичного заявления об отсутствии политической подоплеки в инциденте с досье.
В результате, по словам бизнесмена, он получил письмо от адвоката Джона Файна, который представляет интересы AMI. Последний заявил, что снимки в National Enquirer появились только потому, что владелец Amazon является известной личностью и никак не связаны с политикой.
При этом Файн подчеркнул, что издание прекратит публикацию личных фотографий, если Безос прекратит свое расследование.
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Источник: korrespondent.net
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