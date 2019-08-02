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08. 02. 2019

Безос заявил, что его шантажируют личными фото

 
Глава компании Amazon Джефф Безос заявил в четверг, 7 февраля, о попытке шантажа со стороны издателей таблоида National Enquirer. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Безос отметил, что компания American Media Inc (AMI) во главе с Дэвидом Пекером угрожает опубликовать фотографии, которые он сам посылал бывшей телеведущей Лорен Санчес.

В обмен на отказ от публикации представители AMI требуют публичного заявления об отсутствии политической подоплеки в инциденте с досье.

Владелец Amazon объяснил, что после появления первых фотографий, на которых запечатлены его свидания с Санчес, он нанял частных детективов, чтобы расследовать утечку информации о своей личной жизни и выяснить, не был ли скандал связан с политикой. 
 
Отмечается, что Безос владеет The Washington Post, которая постоянно критикует Дональда Трампа, а Пекер считается давним союзником нынешнего президента.
 
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В результате, по словам бизнесмена, он получил письмо от адвоката Джона Файна, который представляет интересы AMI. Последний заявил, что снимки в National Enquirer появились только потому, что владелец Amazon является известной личностью и никак не связаны с политикой.

При этом Файн подчеркнул, что издание прекратит публикацию личных фотографий, если Безос прекратит свое расследование.

В American Media пока никак не прокомментировали слова главы Amazon. 
 
Напомним, первая публикация о Безосе и Санчес появилась на следующий день после того, как миллиардер сообщил о разводе с женой Маккензи.
 
Статьи с личными фотографиями появлялись на сайте National Enquirer с 9 по 24 января. 
 
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Источник: korrespondent.net

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