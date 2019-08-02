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08. 02. 2019

Россия отправит наблюдателей в Украину − СМИ

 
Граждане РФ, состоящие в миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 11 февраля прилетят в Киев для мониторинга предстоящих выборов президента Украины. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщила газета Коммерсант со ссылкой на источники.
 
По информации издания, россиянки Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права прилетят в Киев для мониторинга выборов под мандатом БДИПЧ.
 
Отмечается, что кандидатуры Богдановой и Борисовой были выбраны не случайно.
 
"В этом случае на Украину едут, во-первых, женщины, во-вторых, сотрудницы неправительственных организаций, а в-третьих, с четкой целью - участие в международной мониторинговой миссии", − говорится в статье.
 
Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла поправки в закон, которые запрещают гражданам России и российским протеже быть наблюдателями на выборах в Украине в составе миссии БДИПЧ от ОБСЕ.
 
В МИД России решение Рады назвали "торжеством демократии", а в ОБСЕ остались разочарованы запретом и подчеркнули, что он противоречит обязательствам, принятым государствами-участниками организации.

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Источник: korrespondent.net

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