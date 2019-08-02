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08. 02. 2019

Госдеп: РФ начала гонку вооружений много лет назад

 
Россия начала гонку вооружений, нарушив Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в четверг, 7 февраля, заявила замглавы Госдепртамента США по вооружениям и международной безопасности Андреа Томпсон в интервью PBS.

"Мы не пытаемся втянуть Россию в гонку вооружений. Мы соблюдали ДРСМД и другие соглашения о контроле над вооружениями, когда Россия их нарушала. Россия начала гонку вооружений восемь лет назад, когда нарушила ДРСМД", − отметила Томпсон.

По ее словам, США продолжают предоставлять России разведывательную информацию о нарушениях договора, но Москва отрицает эти данные.
 
Томпсон также напомнила, что после приостановки своих обязательств по ДРСМД США "могут проводить научные исследования и разработки" в этой сфере.

Как сообщал Корреспондент.net, США на шесть месяцев приостановили выполнение обязательств в рамках ДРСМД. Причиной такого решения стала российская ракета 9М729, которую Вашингтон требует уничтожить.

В ответ на действия США, Россия ответила зеркально и также объявила о приостановке участия в соглашении.

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Источник: korrespondent.net

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