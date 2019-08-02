Госдеп: РФ начала гонку вооружений много лет назад

"Мы не пытаемся втянуть Россию в гонку вооружений. Мы соблюдали ДРСМД и другие соглашения о контроле над вооружениями, когда Россия их нарушала. Россия начала гонку вооружений восемь лет назад, когда нарушила ДРСМД", − отметила Томпсон.
Как сообщал Корреспондент.net, США на шесть месяцев приостановили выполнение обязательств в рамках ДРСМД. Причиной такого решения стала российская ракета 9М729, которую Вашингтон требует уничтожить.
В ответ на действия США, Россия ответила зеркально и также объявила о приостановке участия в соглашении.
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Источник: korrespondent.net
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