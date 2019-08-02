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08. 02. 2019

К делу Скрипалей причастны пятеро россиян − СМИ

Полиция Великобритании считает, что отравлению Сергея и Юлии Скрипалей могут быть причастны пятеро граждан России. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщила газета Daily Mail.

Издание со ссылкой на источник в органах безопасности королевства утверждает, что в течение нескольких недель полиция представит доказательства о причастности к делу еще двух россиян.

Отмечается, что полиция вышла на след еще двух россиян, которые посетили Британию в марте и, вероятно, уже вернулись в РФ.

Предположительно, новые фигуранты следствия выполняли вспомогательную роль и путешествовали отдельно от главных подозреваемых в причастности к отравлению − Александра Петрова и Руслана Боширова, указывает газета.

Как сообщал Корреспондент.net, в марте 2018 года бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери.

Великобритания уверена в причастности к инциденту России. Власти страны обвинили в отравлении Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова.

Позже стало известно о третьем фигуранте дела.

Россия утверждает, что не имеет ничего общего с происшествием в Солсбери.

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Источник: korrespondent.net

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