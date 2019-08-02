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08. 02. 2019

Итоги 07.02: Курс на ЕС и НАТО, отказ наблюдателям

Парламент закрепил в Конституции новый курс Украины

Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на ЕС и НАТО. Инициативу поддержали 334 народных депутата.

Позже парламент принял обращение к альянсу с призывом формально начать индивидуальный диалог рекомендаций и практической поддержки.

НАТО, ЕС и США приветствовали стремления Украины.

ЕС и НАТО в Конституции. Пиар перед выборами или стратегия?

Депутаты запретили гражданам РФ быть наблюдателями на выборах

Верховная Рада приняла поправки в закон, которые запрещают гражданам России и российским протеже быть наблюдателями на выборах в Украине в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека от ОБСЕ.

Соответствующую инициативу поддержали 232 народных депутата. 

В ОБСЕ заявили, что разочарованы решением Украины и подчеркнули, что оно противоречит обязательствам, принятым государствами-участниками организации.

Париж решил отозвать своего посла в Италии

В МИД Франции решили отозвать для консультаций своего посла в Италии из-за беспрецедентной ситуации, сложившейся в отношениях двух стран. 

Отмечается, что причиной действий Парижа стали неоднократные словесные нападки со стороны итальянских министров.

Верховная Рада проголосовала за новое название Днепропетровской области

Рада включила в повестку дня и направила в Конституционный суд Украины депутатский законопроект о внесении изменений в ст. 133 Конституции относительно переименования Днепропетровской области.

За направление в КС документа о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую проголосовали 240 народных депутатов из 356 зарегистрированных в сессионном зале.

Порошенко зарегистрировали кандидатом в президенты

Петра Порошенко зарегистрировали кандидатом в президенты на выборах в 2019 году. Теперь численность официальных кандидатов достигла 41 человека.

Корреспондент.net рассказал об основных участниках президентской гонки.

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Источник: korrespondent.net

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