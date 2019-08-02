Эпидемия гриппа во Франции: более тысячи погибших

Эпидемия гриппа, охватившая Францию, с октября 2018 года стала причиной смерти 1100 человек, сообщает The Local со ссылкой на последний отчет национального органа здравоохранения.

При этом эпидемия еще не достигла своего пика, однако уже распространилась по всем регионам страны. По правилам, принятым во Франции, эпидемия объявляется, когда на каждые 100 000 человек приходится 350 случаев заболевания.

"Все показатели распространения гриппа растут - консультации врачей, посещения отделений неотложной помощи, госпитализации. Среди более 12 тысяч пациентов, которые были доставлены в отделения неотложной помощи из-за гриппа на прошлой неделе, более 1800 были госпитализированы (+70% по сравнению с предыдущей неделей)", - говорится в последнем отчете национального органа здравоохранения Santé Publique France.

Эпидемия гриппа в основном вызвана вирусами A (H3N2) и A (H1N1). Первые оценки эффективности вакцины указывают на умеренную эффективность против вируса A (H1N1) и низкую против вируса A (H3N2). Чаще всего на больничные койки попадали пожилые люди, старше 75 лет (43%), и дети до пяти лет (15%).

Как сообщалось, эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в 11 регионах Украины, больше всего - в Черновицкой (на 53,9%) и Ивано-Франковской областях (на 91,6%).

Напомним, в Румынии от гриппа умерли десятки людей. На прошлой неделе в стране объявили эпидемию гриппа. С тех пор от заболевания умерли 18 человек.

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Источник: korrespondent.net