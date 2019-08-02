Сутки на Донбассе прошли без потерь

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки 7 февраля сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня. В результате ни один военнослужащий не пострадал.Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В частности, дважды пртивник применял запрещенное минскими договоренностями вооружение. Так, в полосе действий оперативно-тактического группировки Восток обстрелы позиций наших защитников велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Водяное и Пищевик.

В полосе действий группировки Север противник обстрелял наши позиции из автоматических гранатометов, минометов и стрелкового оружия в районе Крымского и Троицкого.

Напомним, 5 февраля украинские военные ракетой Стугна уничтожили боевую машину сепаратистов.

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Источник: korrespondent.net