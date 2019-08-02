Киев утвердил границы неподконтрольных территорий

Президент Петр Порошенко утвердил границы и список внеподконтрольных Киеву населенных пунктов и районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Эти данные перечислены в тексте указа №32/2019 от 7 февраля 2019 года. Большую часть документа составляют координаты границ неподконтрольных территорий, которые определяются фактической линией разграничения в зоне боевых действий на востоке, и сам список населенных пунктов. Он утвержден главой Администрации президента Игорем Райниным.

В перечень по Донецкой области входит сам Донецк, а также другие крупные населенные пункты - Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Макеевка, Снежное, Харцызск, Шахтерск и другие, которые поменьше.

В Луганской области перечислены Луганск, Алчевск, Антрацит, Брянка, Должанск, Первомайск, Ровеньки, Сорокино, Хрустальный и прочие.

Такжен речь идет о полностью или частично захваченных районах: Амвросиевском, Бахмутском, Бойковском, Волновахском, Марьинском, Новоазовском, Старобешевском, Шахтерском и Ясиноватском в Донецкой области, а также Антрацитовском, Должанском, Лутугинском, Новоайдарском, Перевальском, Попаснянском, Славяносербском, Сорокинском и Станично-Луганском района Луганской области.

Ранее сообщалось, что жители оккупированных территорий смогут голосовать на выборах. Реализовать свое избирательное право можно будет на подкодконтрольной Украине территории. При себе необходимо иметь паспорт.

Напомним, Кабмин утвердил список населенных пунктов, где проходила АТО. В перечень вошли вся Донецкая и Луганская области, а также Изюмский район Харьковской области.

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Источник: korrespondent.net