СМИ сообщили о новой жертве Новичка

Еще одним пострадавшим в результате отравления нервно-паралитическим веществом Новичок, которой отравили семью Скрипалей, стал бизнесмен из Болгарии. Об этом говорится в совместном расследовании издания The Insider и группы Bellingcat.

Отмечается, что это бизнесмен Омелян Гебрев, который стал жертвой яда четыре года назад еще до инцидента с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией в британском Солсбери.

Расследование установило, что с отравлением Гебрева связан третий участник покушения на Скрипалей - Сергей Федотов. Он посещал Болгарию в те дни, когда там был отравлен Гебрев.

Как установила экспертиза, при покушении использовалась вещество именно класса Новичок. Инцидент произошел весной 2015 года.

По данным расследователей, Федотов получил свое агентурное имя в 2010 году. В то же время свои имена получили подозреваемые Великобританией в покушении на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов.

Напомним, Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в Солсбери 4 марта 2018 года. Также в больницу с тяжелым отравлением попал полицейский Ник Бейли, который одним из первых посетил их дом. 22 марта его выписали из больницы. При этом тогда полицейский подчеркнул, что вряд ли "сможет жить нормальной жизнью".

Как известно, Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей Россию. В свою очередь в Москве все обвинения отрицают.

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Источник: korrespondent.net