Во Львовской области школьницу жестоко избили сверстницы

В Золочеве Львовской области 14-летнюю школьницу жестоко избили ее сверстницы. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибы, сообщила пресс-служба областного управления полиции.

Как отмечается, местная школьница рассказала правоохранителям, что на городском стадионе ее избили визуально знакомые девушки.

"По словам потерпевшей, они повалили его на землю и нанесли несколько ударов по лицу, а также тянули за волосы. В это время рядом стояли трое парней, которые наблюдали за ними, но не вмешивались. У школьницы медики диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы", - говорится в сообщении.

Вскоре полицейские установили личности всех участников события. Ими оказались местные девушки в возрасте 14-15 лет, ученицы разных школ Золочева.

Сейчас правоохранители опрашивают детей в присутствии их родителей и проводят досудебное расследование.

По данному факту открыто уголовное производство по статье умышленное легкое телесное повреждение, которое наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до одного года.

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Источник: korrespondent.net