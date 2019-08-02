В Виннице микроавтобус с иностранцами врезался в грузовик, есть жертвы

На окраине Винницы в ночь на пятницу, 8 февраля, микроавтобус Volkswagen, внутри которого находились 11 пассажиров-иностранцев, столкнулся с грузовиком. Три человека погибли, сообщаетпресс-служба полиции области.

Авария произошла около 4:00 ночи на улице Стельмаха.

По предварительной информации, 28-летний водитель микроавтобуса Volkswagen с молдавской регистрацией не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным на обочине грузовиком DAF.

В результате аварии от полученных травм на месте погибли трое пассажиров микроавтобуса, среди которых 26-летняя женщина и 43-летний мужчина. Личность третьего мужчины устанавливается.

Еще трех пассажиров в возрасте 58, 24 и 28 лет с разной степени травмами госпитализированы.

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Источник: korrespondent.net