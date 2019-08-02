Лента RSS
Подписаться на ленту
08 февраля 2019, пятница, 12:07
+2°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,46
08. 02. 2019

В Виннице микроавтобус с иностранцами врезался в грузовик, есть жертвы

На окраине Винницы в ночь на пятницу, 8 февраля, микроавтобус Volkswagen, внутри которого находились 11 пассажиров-иностранцев, столкнулся с грузовиком. Три человека погибли, сообщаетпресс-служба полиции области.

Авария произошла около 4:00 ночи на улице Стельмаха.

По предварительной информации, 28-летний водитель микроавтобуса Volkswagen с молдавской регистрацией не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным на обочине грузовиком DAF.

В результате аварии от полученных травм на месте погибли трое пассажиров микроавтобуса, среди которых 26-летняя женщина и 43-летний мужчина. Личность третьего мужчины устанавливается.

Еще трех пассажиров в возрасте 58, 24 и 28 лет с разной степени травмами госпитализированы.

Cмотрите фотогалерею: В Виннице микроавтобус с иностранцами врезался в грузовик, есть жертвы

Накануне в Киеве нетрезвый чиновник совершил ДТП и травмировал патрульную.

Ранее на Прикарпатье пассажирский поезд врезался в грузовик.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Россия установила на своих кораблях галлюциногенное оружие. Но вот беда - боеприпасы задержали в Кабо-Верде.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.