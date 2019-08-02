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08. 02. 2019

Убийство Хашогги спланировали и совершили саудовские чиновники - ООН

Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги было "спланировано и совершено" официальными должностными лицами Саудовской Аравии. Об этом заявила специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных, ускоренных и произвольных казней Агнес Каламард, которая возглавляет независимое расследование гибели журналиста, сообщило Reuters.

"Собранные во время командировки в Турцию доказательства достоверно свидетельствуют, что Хашогги стал жертвой жестокого умышленного убийства, спланированного и совершенного официальными лицами Саудовской Аравии", - заявила Каламард.

По ее словам, возглавляемая ею команда из трех экспертов "не смогла точно установить, предусматривало ли первоначальное намерение похищение Хашогги с его убийством лишь в случае провала похищения".

Как рассказала представитель ООН, саудовские чиновники "серьезно подорвали" и затянули усилия Турции по расследованию на месте преступления в стамбульском консульстве.

По информации агентства, окончательный отчет Каламард должна представить в июне Совету по правам человека ООН. Этот документ должен содержать, в том числе, рекомендации по уголовной ответственности.

По данным СМИ, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве Хашкаджи. К аналогичному выводу пришли сотрудники турецких спецслужб. 

Как известно, Хашогги исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства сначала настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

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Источник: korrespondent.net

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