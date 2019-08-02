Лента RSS
Подписаться на ленту
08 февраля 2019, пятница, 11:58
+2°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,46
08. 02. 2019

НАБУ обыскивает Аграрный фонд

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины с 7 февраля проводят обыски в главном офисе государственной компании Аграрный фонд, сообщает пресс-служба госкомпании.

Председатель правления госкомпании Андрей Радченко назвал такие действия антикоррупционеров безосновательными и пообещал обратиться по данному вопросу к высшему руководству страны.

"Сегодняшние обыски в центральном офисе не имеют за собой никаких оснований. Только за прошлый год Агрофонд нарастил показатель чистой прибыли на 55% - до 147 млн грн. Минфин должен в ближайшее время принять решение о направлении его в виде дивидендов в государственный бюджет Украины. При этом мы уже третий год подряд активно увеличиваем наше присутствие на рынке… Они ставят под удар не только нашу работу и уровень поступлений дивидендов в государство, но и всю программу поддержки мелких и средних фермеров Украины, которую через свое кредитование удобрениями осуществляет Аграрный фонд. Поэтому я просто вынужден сегодня обратиться напрямую к президенту Украины, премьер-министру Украины, профильному министру, депутатскому корпусу Верховной рады, в частности аграрному комитету с просьбой оперативно вмешаться и взять под личный контроль ситуацию, которая разворачивается сегодня вокруг Аграрного фонда", - говорится в заявлении главы госкомпании.

Он добавил, что в 2018 году предприятие уплатило в бюджет 71 млн. грн дивидендов, а всего за 2016-2018 годы сумма перечисленных государству дивидендов составила 211,5 млн грн. При этом активы предприятия возросли на 48% - с 5,96 млрд грн до 8,8 млрд грн.

Вместе с тем, Радченко пообещал в ближайшее время восстановить работу компании и выразил полную уверенность в том, что фонду удастся профинансировать посевную кампанию 2019-го года в запланированном объеме.

Ранее НАБУ и САП начали уголовное производство в отношении народного депутата Сергея Рыбалки.

НАБУ открыло дело против зама Луценко

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Россия установила на своих кораблях галлюциногенное оружие. Но вот беда - боеприпасы задержали в Кабо-Верде.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.