НАБУ обыскивает Аграрный фонд

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины с 7 февраля проводят обыски в главном офисе государственной компании Аграрный фонд, сообщает пресс-служба госкомпании.

Председатель правления госкомпании Андрей Радченко назвал такие действия антикоррупционеров безосновательными и пообещал обратиться по данному вопросу к высшему руководству страны.

"Сегодняшние обыски в центральном офисе не имеют за собой никаких оснований. Только за прошлый год Агрофонд нарастил показатель чистой прибыли на 55% - до 147 млн грн. Минфин должен в ближайшее время принять решение о направлении его в виде дивидендов в государственный бюджет Украины. При этом мы уже третий год подряд активно увеличиваем наше присутствие на рынке… Они ставят под удар не только нашу работу и уровень поступлений дивидендов в государство, но и всю программу поддержки мелких и средних фермеров Украины, которую через свое кредитование удобрениями осуществляет Аграрный фонд. Поэтому я просто вынужден сегодня обратиться напрямую к президенту Украины, премьер-министру Украины, профильному министру, депутатскому корпусу Верховной рады, в частности аграрному комитету с просьбой оперативно вмешаться и взять под личный контроль ситуацию, которая разворачивается сегодня вокруг Аграрного фонда", - говорится в заявлении главы госкомпании.

Он добавил, что в 2018 году предприятие уплатило в бюджет 71 млн. грн дивидендов, а всего за 2016-2018 годы сумма перечисленных государству дивидендов составила 211,5 млн грн. При этом активы предприятия возросли на 48% - с 5,96 млрд грн до 8,8 млрд грн.

Вместе с тем, Радченко пообещал в ближайшее время восстановить работу компании и выразил полную уверенность в том, что фонду удастся профинансировать посевную кампанию 2019-го года в запланированном объеме.

Ранее НАБУ и САП начали уголовное производство в отношении народного депутата Сергея Рыбалки.

НАБУ открыло дело против зама Луценко

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net