Банда воров после преступления попала в ДТП, один из них погиб

В Одесской области 7 февраля возле села Петроверовка (раньше - Жовтень) произошло ДТП. Автомобиль Москвич-2141 слетел в кювет при въезде в населенный пункт и перевернулся. Водитель погиб, а двое пассажиров попали в больницу. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Во время осмотра места происшествия полицейские нашли большое количество денег и ювелирные украшения. Как оказалось, в машине ехали трое мужчин, которые ночью ограбили частный дом в Белгород-Днестровском районе.

Начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что преступники в масках спилили металлическую решетку, сломали окно и проникли в здание. В доме они нанесли телесные повреждения хозяевам, мужчине и женщине 1961 года рождения, сковали руки наручниками и связали их веревкой, после чего похитили 12 тысяч долларов, 30 тысяч гривен, различные ювелирные украшения. Поиздевавшись над жертвами, они покинули дом.

В ДТП они попали, когда водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

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Ранее в Киеве на улице Сырецкой в Подольском районе было совершено разбойное нападение на таксиста, во время которого его пытались задушить.

Также в сети было опубликовано видео ограбления автозаправки КЛО в Киеве на улице Освободителей в Днепровском районе

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Источник: korrespondent.net