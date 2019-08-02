В Крыму провели учения с комплексами С-400

На учениях в Крыму провели тренировку по развертыванию пусковых установок С-400, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ Алексей Рулев, пишет РИА Новости.

В рамках тренировки пусковые установки совершили марш в назначенный пункт. На позиции техника была переведена из походного в боевое положение, после чего расчет выполнил топопривязку и ориентирование средств зенитного ракетного комплекса на местности.

"В целях проверки точности топопривязки расчеты провели поиск и захват контрольной цели, в роли которой выступил беспилотный летательный аппарат", - отметил Рулев. На следующих этапах тренировок будут проведены электронные пуски ракет по условным воздушным целям. Отметим, в конце осени прошлого Россия разместила вблизи административной границы с Украиной в аннексированном Крыму уже четвертый дивизион зенитных ракетных систем С-400. Эти ракеты находятся в районе Джанкоя.

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Источник: korrespondent.net