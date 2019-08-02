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08. 02. 2019

В Черниговской области автобус Тирасполь-Москва столкнулся с фурой

В Черниговской области на трассе Н-28 Чернигов-Городня-Сеньковка столкнулись на мосту пассажирский автобус и грузовик, в результате чего погибли два человека, еще два - травмированы. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщает пресс-центр Службы автомобильных дорог в области в Facebook.

В частности, указано, что около 2:00 в Городнянском районе возле села Гасичевка столкнулись автобус Neoplan с 14 пассажирами, который следовал рейсом Тирасполь-Москва, и грузовик Scania сербской регистрации.

"Водитель грузовика не выполнил требований дорожных знаков и не предоставил преимущества в движении рейсовому автобусу, в результате чего произошло лобовое столкновение. Два человека погибли - это водители транспортных средств. Двое пассажиров автобуса травмированы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что из-за ДТП движение данным участком дороги заблокировано с 2:00, из-за чего образовался затор.

"Сейчас идет ликвидация последствий аварии. По состоянию на 10:00 удалось оттянуть пассажирский автобус. Остается убрать грузовик, чтобы разблокировать движение", - доложили в ведомстве.

Ранее на окраине Винницы в ночь на пятницу, 8 февраля, микроавтобус Volkswagen, внутри которого находились 11 пассажиров-иностранцев, столкнулся с грузовиком. Три человека погибли.

Также сообщалось, что на Прикарпатье пассажирский поезд врезался в грузовик.

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Источник: korrespondent.net

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