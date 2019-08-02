При подкупе чиновников Минобороны задержаны двое людей

Военная прокуратура задержала посредников, которые получили 30 тысяч долларов взятки для передачи должностным лицам Министерства обороны Украины и представителям концерна Военторгсервис. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

Посредники должны были передать чиновникам Минобороны и концерна Военторгсервис 30 тысяч долларов за перезаключения договоров аренды на 50 торговых мест в Одессе и отказа от судебных заявлений к предпринимателям.

В декабре была передана первая часть взятки, а 7 февраля, после передачи через посредника остальной суммы были задержаны оба подозреваемые.

"Следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению преступления, из числа должностных лиц Министерства обороны Украины и Концерна Военторгсервис, продолжаются", - говорится в сообщении.

Задержанным готовится сообщение о подозрении в совершении преступления и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Накануне сообщалось, что в Одессе начальник вокзала задержан за взятки. Его подозревают в систематическом вымогательстве денег у предпринимателей, работавших на территории вокзала.

А несколькими днями ранее сообщалось, что топ-чиновника из Минобороны задержали на взятке.

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Источник: korrespondent.net