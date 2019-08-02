Духовный лидер Ирана пожелал смерти Трампу

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объяснил лозунг "Долой США", сказав, что он означает пожелание смерти. Об этом он в пятницу, 8 февраля, написал в микроблоге Twitter.

"Лозунг "Долой США" означает долой (президента Дональда) Трампа, (помощника президента по национальной безопасности) Джона Болтона и (госсекретаря Майка) Помпео. Это означает смерть для немногих людей, управляющих этой страной. Мы не имеем ничего против американского народа", - написал Хаменеи.

Он отметил, что "режим США является воплощением зла, насилия, создания хаоса и воинственности".

Сегодня также сообщалось, что Помпео призвал ужесточить санкции против Ирана из-за разработки Тегераном новых ракет.

Ранее Сенат США одобрил санкции против Сирии, РФ и Ирана.

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Источник: korrespondent.net