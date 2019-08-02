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08. 02. 2019

В Индии умерла самая старая слониха в мире

Старейшая слониха в мире Дакшаяни умерла в Индии на 89-м году жизни. Об этом сообщает BBC.

Местные власти не смогли включить слониху в Книгу рекордов Гиннеса, но она стала официальным обладателем звания "бабушка слонов".

Она содержалась в неволе в индийском штате Керала и на протяжении несколько десятилетий принимала участие в ритуалах и храмовых процессиях. Но несколько лет назад она «вышла на пенсию», перестав участвовать в публичных мероприятиях.


В последние годы Дакшаяни стало сложнее передвигаться. Ко всему прочему, в ее рацион ввели ананасы и морковь, чтобы наладить обмен веществ.

Во вторник, 6 февраля. слониха перестала принимать пищу и вскоре скончалась.

Ранее сообщалось, что в Индии слон травмировал трех человек. От испуга жители деревни забрались на крыши домов. Также Корреспондент писал о том, что в Индии разъяренный слон гонялся за авто с туристами.

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Источник: korrespondent.net

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