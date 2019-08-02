Лента RSS
Подписаться на ленту
08 февраля 2019, пятница, 13:44
+2°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,46
08. 02. 2019

МВФ назвал цель сотрудничества с Украиной

В Международном валютном фонде заявили, что программа сотрудничества с Украиной нацелена на повышение уровня жизни ее граждан. Об этом сообщил представитель Фонда Джерри Райс во время брифинга в Вашингтоне.

"Основная цель нашего сотрудничества – это достижение устойчивого роста экономики Украины и повышение уровня жизни населения. Мы активно поддерживаем экономическую программу Украины и постоянно держим связь с украинскими властями", - сказал он, ответив на ремарку журналиста об участившихся перед выборами заявлениях разных политических сил о целесообразности сотрудничества с Фондом.

Райс подчеркнул, что для этого МВФ работает с правительствами стран на всех уровнях политических систем.

Кроме того, он напомнил заявление главы МВФ Кристин Лагард по итогам встречи с президентом Петром Порошенко в Давосе в конце января о необходимости ускорения реформ в Украине.

Ранее в МВФ заявили, что экономический рост Украины все еще слабый, а усилия по созданию более динамичной, конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Россия установила на своих кораблях галлюциногенное оружие. Но вот беда - боеприпасы задержали в Кабо-Верде.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.