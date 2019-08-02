В России к Януковичу приставили госохрану

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что экс-президент Украины Виктор Янукович пользуется в РФ государственной охраной. Об этом в пятницу, 8 февраля, информирует Интерфакс.

На вопрос журналистов, охраняется ли в РФ Виктор Янукович, Песков сказал: "По указу президента РФ он охраняется".

"Государственная охрана предоставляется по решению главы государства", - добавил Песков.

На уточняющий вопрос, есть ли указ Путина о предоставлении Януковичу охраны, Песков сказал: "Да, да, он был, когда он (Янукович) въехал (в РФ) как глава (украинского) государства".

Пресс-секретарь не стал комментировать, какая именно структура охраняет Януковича.

"Этого я вам точно сказать не могу. Этого я не знаю. Но он охраняется, у него есть государственная охрана", - отметил Песков.

Журналисты поинтересовались также юридическим статусом Януковича. На это Песков сказал, что он "въехал в РФ как действующий президент и глава государства Украина, после того, как в этой стране произошел силовой захват власти".

"Въехавший в этом качестве Янукович по-прежнему находится в РФ", - отметил Песков.

На вопрос, каков сейчас юридический статус Януковича, пресс-секретарь сказал: "Сейчас Янукович не является президентом Украины... У него нет никакого особого или специального статуса".

Напомним, 6 февраля Виктор Янукович провел пресс-конференцию в Москве, во время которой заявил о предательстве со стороны Европы, а также прокомментировал приговор о госизмене.

24 января суд признал виновным по делу о госизмене Януковича и заочно приговорил его к 13 годам тюрьмы. Судьи поддержали не все пункты обвинения.

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Источник: korrespondent.net