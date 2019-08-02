Кремль: Недопуск наблюдателей понижают уровень легитимности выборов

Недопуск российских наблюдателей на выборы президента Украины снижает легитимность голосования. Об этом в пятницу, 8 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Очевидно в данном случае для всего мирового сообщества, что дискриминационные меры в отношении наблюдателей одной из стран или группы стран приводят к понижению уровня легитимности. Это совершенно очевидный факт", - сказал Песков.

Представитель Кремля заверил, что если граждан России, которые будут находиться в составе наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, все же не допустят на территорию Украины, то это не будет означать, что Москва не признает результаты выборов.

Песков напомнил, что действия украинских властей в отношении российских наблюдателей вызвали негативную реакцию со стороны ОБСЕ.

"Мы также считаем недопустимым введение каких-либо ограничений на работу наблюдателей одной из стран, в данном случае российских наблюдателей. Считаем, что подобные дискриминационные меры совершенно естественным образом приведут к понижению уровню легитимности проводимых выборов", - заключил он.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла поправки в закон, которые запрещают гражданам России и российским протеже быть наблюдателями на выборах в Украине в составе миссии БДИПЧ от ОБСЕ. В организации осудили такое решение.

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Источник: korrespondent.net