Манафорт занимался украинской политикой даже из тюрьмы - СМИ

Экс-политтехнолог Виктора Януковича Пол Манафорт в 2018 году продолжал заниматься украинской политикой. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на детали частично засекреченной стенограммы закрытого слушания прокуроров и адвокатов Манафорта в деле против него за лживые показания.

Отмечается, что такая деятельность Манафорта нарушает договоренности со следователями специального представителя Департамента юстиции США Роберта Мюллера, согласно которым Манафорт согласился на сотрудничество в обмен на отмену некоторых обвинений против него.

На слушании прокуроры обсуждали мотивы, по которым подсудимый политтехнолог мог солгать в определенных эпизодах. В частности, они допустили, что он таким образом хотел "увеличить свои шансы на помилование".

По мнению стороны обвинения, Манафорт может обманывать следствие даже сейчас, после того, как суд в сентябре признал его виновным.

В другой момент слушания прокурор Эндрю Вайсманн обвинил Манафорта в том, что он солгал следствию для того, чтобы скрыть схемы, через которые он отмывал деньги, пока работал на избирательный штаб Трампа. Если судьи признают ложь Манафорта, это может повлиять на приговор против него по обвинениям в обмане правительства США, нарушении законов о лоббизме во время работы в Украине и попытках помешать правосудию. Во всем этом сам политтехнолог признал свою вину.

Напомним, в августе суд в Вирджинии также вынес приговор против него за банковские и налоговые махинации. Манафорт и его бывший партнер Константин Килимник, который тоже был обвинен в ходе расследования Мюллера о российском вмешательстве в выборы в США, более чем раз обсуждали "мирный план" для Украины. В частности, это произошло в августе 2016 года во время их встречи в США. Тогда Манафорт еще работал на избирательную кампанию Трампа.

Они также встречались в декабре 2016 и январе 2017 года, когда Килимник был в Вашингтоне. Потом, бывшие партнеры разговаривали в феврале 2017-го, а также зимой 2018 года. Окружной судья Эми Берман Джексон не вынесла решение относительно того, соврал ли Манафорт следствию. Она назначила дополнительное закрытое слушание, чтобы взвесить все аргументы сторон. Следователи Мюллера утверждают, что Манафорт "предоставил ложную информацию" во время допросов в отношении ряда эпизодов, в частности тех, которые касались его сотрудничества с Килимником. Судебные документы свидетельствуют, что прокуроры узнали о том, как Манафорт передал своему российскому бизнес-партнеру данные опросов во время выборов президента США. Кроме того, Манафорт и Килимник работали над опросами в Украине в 2018 году.

Как сообщалось, суд должен был сегодня, 8 февраля, вынести приговор Манафорту, однако он был отложен из-за параллельного процесса о нарушении им сделки со следствием.

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Источник: korrespondent.net