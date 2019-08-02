Новая жертва Новичка: Кремль ответил на обвинения

Кремль сомневается в достоверности информации СМИ о якобы третьем фигуранте инцидента в Солсбери. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации интернет-ресурсов Bellingcat и The Insider о третьем участнике покушения на Скрипалей, который якобы связан с отравлением ядом Новичок в Болгарии весной 2015 года.

"Мы видели сообщения на этот счет. Есть только один вопрос: как могло в 2015 году остаться незамеченным использование некоего боевого отравляющего вещества в Европе, почему об этом узнали только сейчас?" - сказал он.

"Мы не знаем, насколько это соответствует действительности, соответствует ли действительности вообще, не знаем, на чем основывались составители этой информации, мы не знаем, насколько они компетентны, кто они и вообще правда ли это все", - заявил журналистам Песков.

Напомним, Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в Солсбери 4 марта 2018 года. Также в больницу с тяжелым отравлением попал полицейский Ник Бейли, который одним из первых посетил их дом. 22 марта его выписали из больницы. При этом тогда полицейский подчеркнул, что вряд ли "сможет жить нормальной жизнью".

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Источник: korrespondent.net