Не верь на слово. Предвыборная гонка в Украине

Мы же понимаем, что даже победителя, которого мы поддержали, все равно придется после инаугурации контролировать и драть, драть и контролировать?

Последним из больших игроков официально заявил о своем баллотировании и подал документы в Центризбирком действующий Президент Петр Порошенко, пишет Валерий Литонинский в №3 Журнала Корреспондент. Выдвигался он в 100-летнюю годовщину Боя под Крутами, а форум, где это происходило, получил символическое название От Крут до Брюсселя. В нем зашит был и главный месседж, с которым Президент вступает в борьбу за второй срок. Документы Порошенко принес в ЦИК сам в последний день, 3 февраля.

СТАВКА ПОРОШЕНКО

Понятно, что от слогана Армія, мова, віра нам, конечно, никуда не деться. Но на Банковой резонно поняли, что кроме хоть и весомых, но уже привычных для народа заслуг вроде безвизового режима с ЕС и томоса для автокефальной православной церкви, нужны и новые ориентиры. А ориентиры эти, по мнению Порошенко, могут быть только на Западе.

Поэтому Президент заявил, что до 2024 года Украина подаст заявку на вступление в ЕС и не просто получит План действий по членству в НАТО, а даже начнет его выполнять. Почему до 2024-го? Как раз в этом году закончится срок того президента, которого выберем нынешней весной. Так Порошенко очертил свою главную цель и стратегию на следующий срок.

Теперь задача стратегов Банковой доказать, что исключительно действующий Президент может реализовать евроатлантические устремления украинцев. Подтвердить намерения Порошенко должно голосование в Верховной Раде за закрепление в Конституции курса на вступление в ЕС и НАТО. Когда этот номер журнала попадет в руки читателей, оно уже должно состояться, и, скорее всего, Президенту удалось провести это решение через парламент. Особенно после выступления Януковича, но о нем чуть ниже.

Убедить избирателей в собственной безальтернативности — главная ставка Порошенко. Либо я, либо Путин, Россия. Либо европейский вектор, либо возвращение в дремучие времена. Все это повторяют, как мантру, Президент и его свита. И снова-таки выступление Януковича дало Петру Алексеевичу дополнительные козыри к этой тактике — уж очень экс-легитимный агитировал против действующего Президента.

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Еще одна из задач собрания, которое выдвинуло Порошенко в кандидаты, — продемонстрировать единство власти и ее консолидацию вокруг действующего главы государства. Высокопоставленных чиновников на форуме действительно хватало: были и премьер-министр Владимир Гройсман, и часть министров его правительства, и спикер Верховной Рады Андрей Парубий, и секретарь СНБО Александр Турчинов, и генеральный прокурор Юрий Луценко, который вообще-то по закону не может агитировать за кандидатов в президенты.

Даже мэр Киева Виталий Кличко записал видеоролик в поддержку Порошенко из австрийской больнице. Главным открытием форума было выступление премьер-министра, который впервые публично поддержал Порошенко. Так что, если топор войны между Гройсманом и Президентом не зарыт окончательно, то точно надежно припрятан на время выборов. Парубий также выступил со словами поддержки, причем не только от своего имени, но и от главного партнера Порошенко во власти — команды Народного фронта. Причем, похоже, никто Парубия на такие заявления от «фронтовиков» не уполномочивал.

Очевидно, что часть Народного фронта, которая ориентируется на Турчинова и Парубия, давно уже следует в фарватере действующего Президента. Но группы влияния Арсения Яценюка и Арсена Авакова — нет. Яценюка и Авакова на форуме Порошенко не было. Спустя несколько дней «фронтовики» провели собственный съезд.

Партия, которая получила больше всего голосов избирателей на парламентских выборах 2014 года, спустя пять лет настолько растеряла поддержку населения, что вынуждена была отказаться от участия в выборах президента. Как сказал Яценюк: «Высота не та». При этом в Народном фронте, конечно, попытались сделать хорошую мину при плохой игре, рассказывали, что взяли на себя ответственность за страну в 2014 году, заложили основу для реформ. Про то, что с этой политсилой связано больше всего коррупционных скандалов в период 2014-2016 годов, — не вспоминали.

К слову, на съезд даже экс-депутат Николай Мартыненко пришел, хотя против него уже несколько лет тянется уголовное дело. Его обвиняют в незаконном обогащении, впрочем, тщетно. «Фронтовики», конечно, хвалили Порошенко, но от прямой публичной поддержки воздержались. По двум причинам.

Во-первых, сохранить дистанцию между Народным фронтом и БПП вплоть до парламентских выборов.

Во-вторых, ни с кем не ссориться сейчас, чтобы иметь возможность договариваться уже с победителем президентской гонки. При этом не секрет, что тот же Аваков заигрывает и с Юлией Тимошенко. У министра внутренних дел есть серьезный ресурс на выборах, и он заинтересован в сохранении должности вне зависимости от того, кто победит.

Да, отношения с Порошенко у главы МВД давно далеки от особенно дружеских. Но и с бывшей соратницей Аваков вряд ли сможет договориться: Юлия Владимировна на дух не переносит независимых союзников, даже вполне лояльных. Поэтому пока Аваков делает именно то, что позволяет ему при любых раскладах сохранить лицо и репутацию равноудаленного силовика, — громко заявляет о том, что полиция будет жестко препятствовать любым попыткам подкупа на выборах и обеспечит законность избирательного процесса.

ОН И ОНА

Дух Тимошенко, конечно, ощущался на форуме Порошенко. Леди Ю жестко оскандалилась с демонстрацией на своем съезде обращения бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, который позже заявил, что он Тимошенко на выборах не поддерживает. Штаб Порошенко принял пас и забил гол: Расмуссен, будучи советником Петра Алексеевича, пришел и выступил лично на форуме. Тимошенко похвасталась знакомством с известным писателем Паоло Коэльо, который впоследствии тоже открестился от ее поддержки на выборах. К Порошенко на форум пришел украинский писатель Лесь Подеревянский и стал автором самого запоминающегося выступления вечера, намекнув, что нельзя допустить «северную пушистую лисичку с белым хвостиком на наши широты».

А генпрокурор Луценко свое выступление на форуме и вовсе закончил фразой: «Стране не нужны новые курсы. Ни шагу назад, как хотел бы Путин, только вперед». Намек тоже вполне прозрачный.

То есть Порошенко и Тимошенко продолжают быть сконцентрированы в первую очередь на борьбе друг с другом. Свои агитмашины заряжают на эту схватку. Тимошенко пытается показать, что она тоже за Запад, как и Порошенко. Президент внятно демонстрирует, что его оппонент — это выбор России, откат назад и угроза авторитаризма. Вот только социологи считают, что за борьбой друг с другом Порошенко и Тимошенко не стоит упускать из виду третий вызов.

ЛИДЕРСКИЙ ПЕЛЕТОН

Январские данные социологических опросов свидетельствуют: группа лидеров президентской гонки далеко оторвалась от остальных преследователей. И кроме Порошенко и Тимошенко в этой группе Владимир Зеленский. Более того, все опросы именно Зеленского на данный момент ставят на первое место, а действующий Президент и Юлия Владимировна делят второе-третье места.

Конечно, полностью доверять опросам не стоит. Ответить на вопрос анкеты и прийти на избирательный участок — абсолютно разные вещи. Но не замечать определенные тенденции тоже нельзя. Лидерство Зеленского — это такой всплеск, вау-эффект после его объявления о баллотировании. Медовый месяц ЗеКандидата и избирателей, если хотите. Социологи его поддержку объясняют протестом против действующих политических элит и запросом на новые лица.

Но такое ли уже новое лицо Зеленский? У него есть миллионные сбережения, офшоры на Кипре, бизнес в России, арендованная квартира в Лондоне. Что тут нового? Все, как и у всех украинских политиков. Конечно, украинский избиратель любит очаровываться, обманываться, рисовать себе мессий и кумиров. Но чем дольше будет продолжаться гонка, тем больше негативных моментов будет всплывать вокруг Зеленского. Главный — то обстоятельство, что он является прокси мятежного экс-главы Днепропетровской ОГА и экс-акционера ПриватБанка Игоря Коломойского. Вторая проблема — полное отсутствие смыслов в его кампании. «За все хорошее, против всего плохого» — далеко на этом не уедешь. На конкретные вызовы рано или поздно придется отвечать. А отвечать пока нечем. Что и было ярко продемонстрировано на встрече кандидата с западными дипломатами в первые дни февраля. Впечатления от встречи были, мягко говоря, шокирующими для послов, как утверждают источники, близкие к встрече.

Ну и нужно учесть, что электорат Зеленского — в первую очередь молодежь, а ей до избирательных участков еще дойти нужно. Сейчас в ЗеКоманде сильно озабочены отсутствием возможности защитить результат — партийной «сетки» в регионах нет, комментаторы в YouTube и сидельцы в Facebook не торопятся регистрироваться будущими наблюдателями, а также членами избирательных комиссий. Времени катастрофически мало — даже мегаресурсы Коломойского могут не спасти кампанию, когда начнется ее «полевой» этап.

А Тимошенко, похоже, уперлась в электоральный потолок. Об этом говорят давно, сейчас цифры опросов это подтверждают. Ее избиратель мобилизован, верен ей практически безраздельно, но его численность не растет. Попытки вовлечь другие социальные группы — призывы по поводу инноваций и остромодных трендов — провалились. Игра на поле Порошенко в патриотизм и евроинтеграцию — тоже. Более того, чрезмерная активность в том секторе может обратить старых сторонников в панику.

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Нужны свежие идеи, а вместо них только старые рассказы о тарифах, «геноциде» и «зубожінні».

Порошенко только начал активную фазу кампании и уже подтянул рейтинг. Его задача — борьба за голоса 20% тех, кто еще не определился со своим выбором. И, конечно, борьба за тех, кто еще не решил, пойдет ли он на выборы в принципе. А дальше он убедит проснувшихся в том, что именно он меньшее из зол.

Тем более что все необходимое для мобилизации патриотически настроенных избирателей, уставших от вялого темпа реформ и замороженного статуса оккупированной части Донбасса, уже делается. Многое из того, что долгие годы не удавалось стронуть с места, сейчас волшебным образом начинает разрешаться: приговор Януковичу-старшему, обвинение Виктору Медведчуку и т. п.

Тем более что и угроза реванша становится все более явственной.

УГРОЗА РЕВАНША

Заявления Порошенко о российской угрозе Украине материализуются в лозунгах кандидатов, которые ориентируются на избирателей русскоязычных регионов. Например, параллельно с форумом Порошенко провела свой съезд и Оппозиционная платформа За життя. Кум Путина Медведчук заявил, что у них есть план для Донбасса, альтернативы которому якобы не существует. План этот состоит в предоставлении Донбассу автономного статуса в составе Украины, с собственным парламентом, правительством и так далее.

За озвучивание такого плана против Медведчука уже завели уголовное дело по обвинению в государственной измене и сепаратизме. Срок за такое — до 20 лет тюрьмы. Дело возбудила Генеральная прокуратура, и реакция на это действие разнится. Одни говорят — давно пора, другие — давно пора, но ничего не будет, это лишь самореклама власти перед выборами. Стоит признать, что наличие такого оппонента, как Медведчук, действительно в первую очередь в интересах действующего Президента, — уж очень хорош и живописен Виктор Владимирович в роли прокси Владимира Владимировича.

К слову, Россия промотирует планы для Донбасса и вне Украины — тут как-то удивительно вовремя опубликовал интервью о своей инициативе спецпредставитель ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик (стр. 9). Так что ясно видно, что на кону стоит нечто очень для Кремля важное. И ресурсов на достижение поставленных целей Москва бросит немерено.

Как всегда в подобные моменты, в РФ вспомнили о беглом украинском экс-президенте Януковиче, который в Украине приговорен к 13 годам тюрьмы. Вот только кураторы схалтурили — на своей пресс-конференции Янукович мучительно пережевывал старые темники, подглядывал в шпаргалки и блистал феней.

ДЕЛА ВНУТРЕННИЕ

Сюрприз явился оттуда, откуда его уже почти два года как не ждут: Окружной админсуд Киева по иску нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил и. о. министра Ульяне Супрун исполнять обязанности главы Министерства здравоохранения. В виде обеспечительной меры — что снимает с суда большинство юридических упреков, но оставляет вопросы моральные.

Свое решение суд мотивировал наличием у Супрун, помимо украинского гражданства, еще и гражданства США. Она уже более двух лет никак не может выполнить предельно мягкие требования украинского законодательства касательно наличия исключительно украинского гражданства у лиц, занимающих высокие государственные посты. В этом сроке — ответ на вопрос «почему сейчас».

А вот ответ на вопрос «почему Мосийчук» — посложнее. Этого народного депутата Генеральная прокуратура ранее обвиняла в получении взятки — прямо в зале Верховной Рады показали видео о том, как нардеп озвучивает свои расценки за написание депутатских запросов. Впоследствии Мосийчуку создали возможности, чтобы он, воспользовавшись процедурными тонкостям, смог избежать уголовного преследования, хотя с него и сняли неприкосновенность.

И вот по странному стечению обстоятельств решение по Супрун вынесено именно вследствие инициативы Мосийчука. Вынесено, кстати, тем же судьей, что восстановил в должности экс-главу фискальной службы Романа Насирова, которого обвиняют в злоупотреблениях и махинациях.

С одной стороны, Мосийчука обвиняют в том, что он своим иском мог выполнять заказ фармацевтической мафии или кого-то еще из врагов Супрун, коих у нее хватает. С другой — его обвиняют в том, что он выступил в роли застрельщика одного из подпроектов президентской избирательной кампании радикалов и ее лидера Олега Ляшко, рейтинги которого никак не могут оторваться от плинтуса.

Как бы там ни было, но президентский штаб блестяще отработал наезд на Супрун: этот конфликт удивительным образом сплотил часть общества вокруг власти. Поддержку ей уже высказали Президент, премьер-министр, спикер Верховной Рады и весь Facebook. Но Facebook — это еще не все избиратели, о чем непременно надо помнить.

И если Супрун пока что отделалась легким испугом и запугивает оппонентов тем, что без ее подписей оплаченные из госбюджета лекарства не доедут до провинциальных клиник, то Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НТКУ) уволил главу Общественного телевидения Зураба Аласанию вполне категорически.

Сам Аласания такие действия связывает с приближением выборов и тем, что при нем канал показывал антикоррупционные расследования и передачи, неугодные власти. Официальная причина увольнения Аласании Набсоветом до сих пор так и не названа. Сам Аласания уверяет, что если Набсовет проведет голосование за его отставку согласно нормам закона, то он готов уйти. Но в нынешней ситуации собирается идти в суд.

Что же касается Общественного телевидения, то полноценно его так и не удалось запустить. Кто-то обвиняет в медленных темпах движения самого Аласанию, но объективно на перезапуск просто не выделяли достаточно средств из госбюджета. «Как ни реформируй, а вместо BBC получается УТ-1» — ехидно посмеиваются джентльмены и дамы, которым Аласания чувствительно наступил на хвост.

Из однозначно позитивного — в Украине завершился процесс создания автокефальной церкви. 3 февраля состоялась процедура интронизации, то есть нечто вроде инаугурации главы церкви — митрополита Киевского Епифания. Также Православная церковь Украины прошла официальную регистрацию в Минюсте. Теперь может быть запущен процесс признания украинской церкви другими православными церквями мира. А уже 5 февраля Епифаний определил состав Священного синода ПЦУ и провел его первое заседание.

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Выборы? Епифаний обещает ни за кого не агитировать на предстоящих выборах. Хотя на форуме, где выдвинули в кандидаты Порошенко, он присутствовал. Как и сам Порошенко, кстати, вместе с Тимошенко на интронизации Епифания.

Источник: korrespondent.net