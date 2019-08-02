Создатели рассказали о новых украинских ракетах

В первой половине 2019 года в ВСУ начнут поставлять пусковые установки нового отечественного ракетного комплекса Ольха, а также сотни ракет к нему. Об этом рассказал директор конструкторского бюро Луч Олег Коростелев, пишет Цензор.

"Минобороны заплатило нам аванс за серийное изготовление сотен ракет. Они будут готовы во втором полугодии", - уточнил он.

По словам чиновника, эффективность Ольхи сопоставима с мощью тактических комплексов, но точность поражения значительно превосходит, к примеру, Точку-У, а новое поколение ракет Ольхи не уступит ОТРК и по дальности.

"Мы уже сейчас ведем работу над увеличением дальности полета ракеты практически в два раза при сохранении высокой точности поражения цели", - отметил Коростелев.

Каждая пусковая установка Ольхи может нанести высокоточный удар по 12 различным объектам противника, а не одному, как обычная РСЗО. Во время пикирования на цель ракета начинает корректироваться, осуществляя наведение по заданной системе координат.

Глава КБ Луч уверяет, что ракету "практически невозможно" сбить зенитным оружием, так как она на активном участке полета разгоняется до 1,2-1,3 км/с.

Коростелев говорит, что Ольхой заинтересовались два ближневосточных государства, идут активные переговоры. Мировая стоимость одной ракеты подобного комплекса составляет больше 200 000 долларов.

Напомним, с осени 2016 года Украина неоднократно испытывала ракетный комплекс Ольха. Система разработана на основе советской РСЗО Смерч и превосходит ее по многим параметрам. На разработку Ольхи было потрачено почти миллиард гривен.

21 октября 2018 года стало известно, что ВСУ взяли на вооружение РСЗО Ольха. А 10 января 2019 года министр обороны Степан Полторак заявил о начале серийного производства ракетных систем.

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Источник: korrespondent.net