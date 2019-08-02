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08. 02. 2019

Франция и ФРГ уладили спор по Nord Stream-2 - СМИ

Власти Германии и Франции урегулировали спор вокруг российского газопровода Северный поток-2 и достигли компромисса по поправкам к Газовой директиве Евросоюза. Об этом сообщило в пятницу, 8 февраля, AFP со ссылкой на полученный германо-французский проект компромиссного документа.

Отмечается, что документ позволяет избежать кризиса между Парижем и Берлином и позволит Франции поддержать поправки к Газовой директиве ЕС.

Суть предложения Германии и Франции заключается в том, что страна, на территории которой находится пункт получения газа из морского газопровода, получит право выбора формулы применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее. В случае Северного потока-2 этой страной является Германия.

По данным издания, Берлин и Париж договорились, что все решения по Nord Stream-2 будет принимать Германия.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Франция готова поддержать изменения в законодательстве ЕС, которое осложнит строительство газопровода. 

По данным СМИ, предложение Румынии изменить законодательство, которое может осложнить строительство Северного потока-2, поддержали тринадцать стран Евросоюза.

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Источник: korrespondent.net

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