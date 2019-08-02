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08. 02. 2019

Двое военных продавали "списанное" оружие на Донбассе

Военнослужащие одной из частей дислоцированных в районе ООС наладили продажу оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Они подделывали документы о списании оружия и продавали его. Правоохранители задержали правонарушителей в Бахмуте во время очередной попытки продажи автомата и пулемета с патронами к нему, за которые они планировали выручить тридцать тысяч гривен.

Ранее сотрудники СБУ задокументировали факт продажи военными снайперской винтовки за двадцать тысяч гривен. В ходе обысков по месту жительства одного из фигурантов дела выявлено еще четыре автомата. Открыто уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали пьяного мужчину, который предлагал продавцу продуктового магазина купить у него четыре гранаты.

Также сообщалось, что во Львове полицейские задержали местного жителя, который продавал гранатомет. Он оценил РПГ-22 в 15 тысяч гривен.

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Источник: korrespondent.net

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