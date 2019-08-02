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08. 02. 2019

В Ровенской области застрелили мужчину, введен план Сирена

В Ровенской области неизвестные застрелили мужчину. Об этом в пятницу, 8 февраля, информирует пресс-служба области.

По данным ведомства, сообщение о смерти от огнестрельного ранения жителя села Старое Село в полицию поступило около 23:30 7 февраля.

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия выяснила, что подозрительные звуки услышал сосед, который и обнаружил во дворе 30-летнего владельца хозяйства с огнестрельным ранением без признаков жизни. Установлено, что двое неизвестных на автомобиле BMW-525 иностранной регистрации осуществили выстрел из огнестрельного оружия в 30-летнего жителя села Старое Село, который от полученного ранения погиб", - говорится в сообщении.

В области введен план Сирена. На задержание злоумышленников ориентирован личный состав территориальных подразделений и пограничной службы.

В убийстве подозреваются двое местных жителей 23 и 30 лет. Автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, полицейские обнаружили на автодороге возле поселка Томашгород

Начато досудебное расследование. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, 30 января в Николаеве возле здания Космос Плаза, где расположен Ленинский райсуд, расстреляли мужчину и женщину. В результате стрельбы женщина погибла на месте, мужчина скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Подозреваемого в расстреле супругов арестовали.

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Источник: korrespondent.net

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