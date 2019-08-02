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08. 02. 2019

В Виннице пьяная женщина прыгнула с моста

В пятницу, 8 февраля, в Виннице 52-летняя женщина прыгнула с Центрального моста в скованный льдом Южный Буг, сообщает Vinbazar.

Инцидент произошел около 11:20. Отмечается, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По данным спасателей, женщина упала на лед и выжила, однако получила травму позвоночника, перелом обеих ног и ушиб грудной клетки.

 

Сегодня также сообщалось, что на Буковине 60-летняя женщина упала с моста в реку Днестр. 

Ранее в городе Каменское Днепропетровской области молодой мужчина прыгнул с железнодорожного моста на проспекте Свободы, вблизи автовокзала.

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Источник: korrespondent.net

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