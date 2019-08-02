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08. 02. 2019

Из-под завалов обрушившегося дома в Стамбуле спасли подростка и девочку

Спасателям удалось вытащить из-под завалов обрушившегося в среду жилого дома в Стамбуле 16-летнего подростка. Об этом сообщил в пятницу телеканал Haberturk.

Мерт Айдын провел под завалами 45 часов. Телеканал отмечает, что спасателям удалось установить контакт с тридцатилетней женщиной Шеймой Камбур, которая до сих пор находится под завалами. Там же могут оставаться живыми двое ее детей. Всего же, по данным Haberturk, из-под развалин слышны голоса пяти людей.

Ранее СМИ сообщали о спасении пятилетней девочки, находившейся под завалами не менее 18 часов. По последним данным, в результате инцидента погибли 11 человек, 13 пострадали. Двое из них находятся в критическом состоянии.

Напомним, днем 6 февраля в стамбульском районе Картал обрушилась многоэтажка. Изначально сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших. В интернете было опубликовано видео, на котором видно момент обрушения дома в Стамбуле.

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Источник: korrespondent.net

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