Суд уточнил запреты для Супрун

Окружной административный суд Киева опубликовал разъяснения относительно того, какие полномочий временно лишается исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. Об этом говорится на сайте суда в пятницу, 8 февраля.

Отмечается, что разъяснения у суда попросили представители Супрун. В суде заявили, что "по содержанию высказываний ответчика (Супрун - ред.) в средствах массовой информации установлено, что последней искривляется суть определенных судом мер обеспечения иска, и безосновательно утверждается об отстранении его от должности и установление запрета совершать любые действия".

В суде обратили внимание Супрун на то, что запрет от 5 февраля не касается тех полномочий, которыми она была наделена, как первый заместителя министра здравоохранения.

Суд отметил, что запрет касается только действий, которые законом прямо отнесены к исключительной компетенции министра. Речь идет об определении политических приоритетов и стратегических направлений работы министерства и участия в принятии решений на заседаниях Кабинета министров.

"Кроме того, еще раз необходимо обратить внимание, что постановлением суда об обеспечении иска никоим образом не решался вопрос пребывания Супрун на какой-либо должности", - говорится в разъяснении суда.

Ранее Супрун уточнила, каких полномочий лишилась. На следующей неделе состоится два заседания суда по делу об отстранения ее от руководства Минздравом.

Как сообщалось, суд запретил Супрун осуществлять полномочия министра здравоохранения в связи с отсутствием у нее гражданства Украины. Из-за этого ей пришлось прервать командировку в США.

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Источник: korrespondent.net