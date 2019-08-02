Лента RSS
Подписаться на ленту
08 февраля 2019, пятница, 16:45
0°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,45
08. 02. 2019

Самосуд: на Майдане парня привязали скотчем к столбу

На Майдане Незалежности в центре Киева, люди в военной форме привязали мужчину скотчем к столбу. Об этом сообщила блогер Ольга Шарий на своей странице в Facebook.

По ее словам, люди избили и привязали парня к столбу, обвинив его в продаже наркотиков несовершеннолетним. При этом активисты скандировали патриотические лозунги "Слава Украине! Героям Слава!"

В то же время многие прохожие осудили такие действия радикалов, отметив, что Украина - правовое государство, в котором правонарушителями должна заниматься полиция. Через некоторое время несколько женщин освободили "пленника". На место события прибыла полиция. Подробности инцидента выясняются.

Напомним, в Харькове устроили самосуд над вором. Харьковские активисты поймали подозреваемого в краже мужчину, примотали его к столбу скотчем и приложили табличку с надписью "Я вор".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Россия установила на своих кораблях галлюциногенное оружие. Но вот беда - боеприпасы задержали в Кабо-Верде.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.