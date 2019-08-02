Самосуд: на Майдане парня привязали скотчем к столбу

На Майдане Незалежности в центре Киева, люди в военной форме привязали мужчину скотчем к столбу. Об этом сообщила блогер Ольга Шарий на своей странице в Facebook.

По ее словам, люди избили и привязали парня к столбу, обвинив его в продаже наркотиков несовершеннолетним. При этом активисты скандировали патриотические лозунги "Слава Украине! Героям Слава!"

В то же время многие прохожие осудили такие действия радикалов, отметив, что Украина - правовое государство, в котором правонарушителями должна заниматься полиция. Через некоторое время несколько женщин освободили "пленника". На место события прибыла полиция. Подробности инцидента выясняются.

Напомним, в Харькове устроили самосуд над вором. Харьковские активисты поймали подозреваемого в краже мужчину, примотали его к столбу скотчем и приложили табличку с надписью "Я вор".

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Источник: korrespondent.net