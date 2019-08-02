Университет в Кропивницком пытается отчислить 850 студентов-иностранцев

Администрация Донецкого медуниверситета, чей международный факультет переехал в Кропивницкий, объявила об отчислении 850 студентов с первых трех курсов из-за якобы неуплаты за обучение. Студенты утверждают, что все оплатили. О конфликте в пятницу, 8 февраля, сообщает Украинская правда.

Студенты медуниверситета еще в ноябре проводили забастовку из0за некачественного обучения и денег, которые они уплатили посреднику, но которые не дошли до университета.

А 7 февраля на официальном сайте вуза появился приказ об отчислении 850 иностранных студентов первых трех курсов медицинского факультета. Причина отчисления - несвоевременная оплата за обучение.

"Я платил 5 000 долларов в этом помещении, в кабинете 137. Но нам говорят, что это все фейк и чтобы продолжать учебу, я должен оплатить еще 2,5 тысячи долларов", - рассказал журналистам студент из Пакистана.

Администрация вуза утверждала, что фирма-рекрутер, которой студенты осуществляли оплату, не перечислила университету часть денег. Однако, в ООО Украинская образовательные услуги отрицают это и утверждают, что все оплачено в полной мере.

За расследование дела взялась СБУ. Они провели в университете обыски и изъяли документы.

Теперь в университете заявляют, что решение об отчислении не окончательное и предполагают, что платеж мог задержаться в банке.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье студенту-иностранцу запретили въезд в Украину.

Перед этим в Тернополе на вокзале умерла иностранная студентка.

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Источник: korrespondent.net