В Крыму произошло ДТП с участием пяти машин: есть жертвы

В аннексированном Крыму на трассе столкнулись пять автомобилей, включая два грузовика, в результате чего один из водителей погиб. Об этом со ссылкой на местных силовиков сообщает в пятницу, 8 февраля, РИА Новости.

В частности, указано, что авария произошла днем ​​в пятницу в Ленинском районе вблизи села Виноградное.

"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, намереваясь совершить обгон впереди движущего в попутном направлении транспортного средства КамАЗ, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с легковым автомобилем Matiz", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в ДТП погиб водитель легковой машины, а водитель грузовика получил травмы.

Кроме того, участниками аварии стали еще два легковых автомобиля и грузовик, которые не успели затормозить и допустили столкновение.

Ранее в аннексированном Крыму в результате столкновения легковушки с грузовиком на трассе Ялта - Севастополь погибли три человека.

Перед этим в Крыму в результате ДТП погибли четыре человека.

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Источник: korrespondent.net