В НАБУ прокомментировали открытие дела в отношении Гонтаревой

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует ряд уголовных дел по сотрудникам Национального банка Украины. Об этом на брифинге в пятницу, 8 февраля, заявил директор НАБУ Артем Сытник, пишет LIGA.net.

Он уточнил, что дело зарегистрировано по факту.

"Есть целый ряд уголовных производств, которые расследуются антикоррупционным бюро, и там есть наработки по ряду сотрудников НБУ. Подозрения еще не объявлены", - отметил он.

Сытник подчеркнул, что существует недобросовестная технология, когда на кого-нибудь пишется заявление, "преимущественно беспредметное", потом регистрируется производство, в заявлении фигурирует определенная фамилия и начинается информационная волна.

Уточняя по просьбе журналистов, имеет ли бизнесмен Игорь Коломойский отношение к распространению информации об уголовном деле против Гонтаревой, Сытник напомнил, что НАБУ расследует дело по ПриватБанку, поскольку оно связано с действиями сотрудников Нацбанка при процедуре национализации ПриватБанка.

Ранее СМИ сообщали, что НАБУ открыло дело по факту возможной служебной халатности бывшего главы НБУ Валерии Гонтаревой и совладельца инвестиционной группы ICU Макара Пасенюка при возмещении за счет госбюджета 150 млрд гривен клиентам искусственно обанкротившихся банков. Дело якобы открыто по заявлению народного депутата Виталия Куприя.

Как известно, экс-глава Нацбанка переехала в Лондон. Гонтарева стала сотрудницей Института международных отношений, который входит в состав Лондонской школы экономики.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net